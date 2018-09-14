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هذا ما قاله جعجع لبشير في ذكرى اغتياله
 
 
 
 
 
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١٤ ايلول ٢٠١٨
 
غرّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على حسابه الشخصي عبر "تويتر" في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، قائلاً: "شيخ بشير: لقي نظرة وشوف غرسة الأرز اللي زرعتا وتركتا قبل ما يشتد عودا، لقي نظرة وشوف قدّيش نميت غصونا وامتدت جذورا بأرجاء الوطن كلّو، من بعد ما اجتازت معموديات مقاومة متلاحقة، الوحدي ورا التانية، بصمود كبير وإيمان ما بيتزعزع".

وقد أرفق التغريدة بصورة يظهر فيها الشيخ بشير رافعاً الكأس ومكتوب عليها بخط يد الرئيس الراحل: "أنا متأكد وواثق من اننا سننتصر".
 
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