A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض أنه "في مثل هذا اليوم من العام 1982 اغتالوا الرئيس المنتخب بشير الجميل الذي قدم نموذج المنقذ والذي انتظره اللبنانيون وعلقوا عليه الآمال فكانت طموحاتهم الكبيرة بذاك الشاب الثائر القادم من المعسكر الماروني ليغدو رئيسا للمسلمين والدروز قبل المسيحيين ومن قتله إنما لم يقتل شخصية سياسية إنما قتل احلام اللبنانيين".





واعتبر: "إن بشير الجميل، قائد المقاومة اللبنانية، استثمر نضالاته وتاريخ اجداده كي يعبر في مشروعه اللبناني تحت شعار لبنان ال10452 الى دولة قوية ذات سيادة صافية بالشراكة الحقيقية مع المسلمين وكأن بالرئيس الشاب كشف واكتشف ان وحدة لبنان واللبنانيين هي القوة الحقيقية لهدم المزرعة وبناء الدولة".



وأشار محفوض الى ان "أهمية بشير الجميل أنه لم يدافع عن القضية اللبنانية كمسيحي أو كماروني وإن هوجم على هذه الهوية الا أنه استطاع ان يلبنن قضيته لتغدو قضية جميع اللبنانيين من دون استثناء، وهو القائد الذي لم يترك ناسه بل كان دائما في طليعة المقاتلين بينهم ومنهم فكم نحن بحاجة لقادة ورؤساء من طينة بشير". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر