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جنبلاط: رحمة الله على رشيد طه
 
 
 
 
 
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١٤ ايلول ٢٠١٨
 
غرد رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "توتير" بالقول "رشيد طه يا رايح وين مسافر رحمة الله على رشيد طه. لقد سافر".

وأرفق التغريدة برابط "يوتيوب" لأغنية طه "وين مسافر".
 
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