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الحريري تابعت مع السعودي الشأنين الحياتي والانمائي في مدينة صيدا
 
 
 
 
 
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١٣ ايلول ٢٠١٨
 
استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وعرضت معه اوضاع المدينة عموما ولا سيما الشأن الحياتي وخاصة ما يتعلق منه بواقع التقنين بالتيار الكهربائي في صيدا حيث كان تأكيد مشترك على حق المدينة في تغذية عادلة ومنصفة ، وعلى متابعة هذا الموضوع بشكل يومي مع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان من اجل تحسين التغذية للمدينة ، واستمرار التواصل والتعاون مع مؤسستي كهرباء ومياه لبنان الجنوبي من أجل الإسراع بمعالجة اية اعطال قد تطرأ هنا او هناك .

كما جرى البحث في موضوع تركيب العدادات لإشتراكات المولدات الخاصة والمراحل التي قطعها التحضير للبدء باعتمادها. حيث اشار السعودي الى لقاء سيعقد في البلدية بهذا الخصوص يوم الاثنين المقبل.

وتطرق اللقاء ايضا الى قضايا خدماتية وانمائية اساسية بالنسبة للمدينة .
 
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