الخميس في ١٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:45 م
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سليمان: هل يمكن للوزارات التصرف على قاعدة السن بالسن والعين بالعين؟
 
 
 
 
 
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١٣ ايلول ٢٠١٨
 
غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "هل يمكن للمؤسسات والوزارات ان تتصرف على قاعدة السن بالسن والعين بالعين؟ بئس هذه الايام. من يحكم بالعدل ومن هو (هي) ام الصبي في هذه الحالة؟"
 
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