غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "هل يمكن للمؤسسات والوزارات ان تتصرف على قاعدة السن بالسن والعين بالعين؟ بئس هذه الايام. من يحكم بالعدل ومن هو (هي) ام الصبي في هذه الحالة؟"





