الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار حنكش: داعمون للمحكمة الدولية ونثق باستقلاليتها ونزاهتها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال



عشية ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، قال عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش: "قيام دولة لبنان حلم راود الكثيرين، وأخص بالذكر الجيل الكتائبي الذي دافع ووقف بوجه مؤامرة دولية وأسقطها، وأردف: لقد عشنا حلم البشير 21 يومًا وكان ليتحقق، لكن اعداء لبنان قتلوا هذا الحلم، مضيفا: منذ اغتيال البشير لغاية اليوم لم ينعم لبنان بقيام مؤسساته وحياة طبيعية، لكن هناك امل وهناك إمكانية للنهوض بالبلد، فالظروف التي مرت على لبنان كانت أقسى وخرجنا منها، لكننا لم نعرف بعد قيام دولة حقيقية واعتماد نظام عادل واللجوء الى القوانين وعدم اللجوء الى الزبائنية والواسطة والحسوبيات".



وعن سقوط الحلم باغتيال بشير قال حنكش: "الأكيد ان الحلم سقط ولكن طالما هناك من يحمل القضية ويسير على خطى بشير فلا شيء مستحيلا، لكنه أشار الى أن الدولة هي دولة نكايات والحكومة هي حكومة نكايات، والأخطر هو الصوت العالي، والفجور الذي يعتمده البعض والذي لم نشهد مثيلا له".



ورأى حنكش في حديث عبر برنامج "حوار اونلاين" من صوت لبنان 100.5 أن الاهتراء مستمر ونرى الأبشع، معلنا تأثره بما حصل بين وزراء التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، مذكرا بما حصل مع مدير إهراءات القمح في مرفأ بيروت موسى خوري وهو إنسان كفوء لكنه تهمته الوحيدة انه ليس من التيار الوطني الحر، وقد أقاله وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري هو و5 موظفين ىخرين واتى بمنسق التيار في عكار وهو ليس مهندسا، علما ان المنصب يتطلب أن يكون مدير اهراءات القمح مهندسًا.



وذكّر بما حصل مع السيدة باسمة انطونيوس في وزارة المال التي عينوا مكانها احد أفراد الطائفة الشيعية، مستهجنا هذه الممارسات مشيرا الى أن المسيحيين أقصوا لـ15 سنة من الدولة واليوم يتكرر ذلك في بعض المناصب.



حنكش الذي اعتبر ان التعنت والفوقية والتسلط لم يشهدها لبنان من قبل، لاحظ ان هناك اهتراء في الأخلاق، مشددا على أنه لا يمكن الرد على الخطأ بالخطأ.



وعن سير العدالة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أكد حنكش أننا داعمون للمحكمة الدولية ونثق باستقلاليتها ونزاهتها، لافتا الى أن هناك مسارا يتخذ منحى معينًا وننتظر الخلاصة او الحكم النهائي لكنه اوضح لبنان ليس جزيرة وسيتأثر بالحكم الذي سيصدر، وأضاف: من يريد اسقط حقه الشخصي حرّ، انما هناك حق عام والمجرم يجب ان يحاسب كيلا تعاد الموجة كما حصل مع اصطياد فريق 14 آذار حيث تمت فرملة ثورة كانت قادرة ان تغير نفوس الناس.



وقال حنكش: "انا مع محاسبة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم الاغتيال ولكني مسيحي مؤمن واعرف ان الثواب والعقاب ليسا على الأرض بل في السماء".



واكد ضرورة تطبيق اللامركزية وقال: "لقد رأينا كم مرة تعطل النظام وكم مرة استُبيح الدستور لافتا الى ان ثلث عمر الحكومات هو تصريف الاعمال أي ما من إنتاجية وهذا يدفعنا الى تطبيق اللامركزية".



وعن الموضوع الحكومي كرر انتقاده منطق الجشع والطمع وتضخيم الأحجام، معتبرا انه من غير المسموح تمثيل كل المجلس النيابي في الحكومة فعندها من يحاسب من؟



وقال حنكش: "لو كنت حريصًا على إنجاح البلد وعندي احد الشركاء في البلد غير راض ويمكنه ان يعطّل البلد أنتزع من حصتي لتسيير البلد، وتابع: لو كنت رئيسا او رئيسا مكلفا أنتزع من حصتي ولا اترك البلد يتعطل، سائلا: ماذا ينفع لو ربحنا 12 نائبا وراح البلد"؟



واكد حنكش ضرورة تشكيل حكومة انقاذ بانتظار الحل السياسي لأن البلد في أسوا حالة اقتصادية مرّ بها منذ 30 سنة، كاشفا ان كل المسؤولين يطلبون عدم إعلان هذه الحقيقة كي لا نخض البلد، وأضاف: "إن كان المسؤولون مقتنعين بخطورة الوضع فلا بد من ان يتنازلوا لتشكيل الحكومة".



وعن حرب الصلاحيات والموضوع الحكومي اوضح حنكش ان هناك اجتهادات قانونية ولكن لا بد من الالتزام بالنص وعلى الكل ان يتّعظ ويعرف أن البلد لا يمكن ان يستمر من دون حكومة، لافتا الى أن الأهم من الاجتهادات عن التشريع بغياب الحكومة هو ان نضع كل جهدنا لتشكيل الحكومة.



وعن موقف الكتائب من التشريع قال نُخيّر بين خيارين سيئين، مشددا على انه لا يمكن ترك البلد واقفا الى ما لا نهاية، إذ لا بد من الضغط باتجاه التأليف وادرف: "إن دعا الرئيس بري لجلسة تشريعية فلن نكون غائبين".



وعن المشاريع التي يعمل عليها الكتائب قال: لقد برهن حزب الكتائب بقيادة رئيسه النائب سامي الجميّل مدى انتاجيته وقدّم عددا كبيرا من مشاريع القوانين، داعيا الى أن نفتح الباب على مصراعيه لقانون اللامركزية.



وعن العمل في اللجان النيابية لفت حنكش الى انه يسير بوتيرة مرتفعة، لافتا الى أننا ذاهبون باتجاه تطوير القوانين الموجودة.



وختم حنكش حديثه قائلا: "صحيح اننا نمر بأسوأ مراحل التضحية بكرامة الفرد من ناحية الواسطة والزبائنية، ولكن هذا لن يستمر ولا بد من العودة الى الاخلاقيات والقيم التي ضحى لأجلها كثيرون".

المصدر : kataeb.org لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر