الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بو عاصي جال في محافظ بعلبك الهرمل متفقدا مشاريع الوزارة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بدأ وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي جولة على محافظة بعلبك - الهرمل تستمر يومين، يتفقد خلالها المشاريع المنفذة من قبل الوزارة والممولة من جهات دولية في اطار مشروع "دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة"، يرافقه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي وعدد من موظفي الوزارة.



المحطة الأولى كانت في بلدة اللبوة، حيث نظم له استقبال حاشد تقدمه رئيس البلدية محمد رباح وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير وممثلون عن الجمعيات الأهلية وفاعليات واهال.



بو عاصي



وبعد كلمة ترحيبية لرئيس البلدية، وعرض لأبرز مطالب البلدة، تحدث بو عاصي فأكد "التمسك بالبقاع لأنه جزء أساسي من أرض لبنان، وهو للاسف يمر بمرحلة صعبة على الجميع التعاون للخروج منها"، مشددا على أن "المطلوب البحث عن أسواق للانتاج ودعم المزارع كما كل دول العالم".



وقال: "لبنان لا يمكن ان يتحمل أعباء مليون ونصف مليون نازح وما يشكله ذلك من عبء على البنى التحتية والاقتصاد. لقد حاولنا قدر المستطاع ان نحصل على مساعدات غير مشروطة من المجتع الدولي، وهذا واجب، وكان الدعم خجولا".



ثم انتقل بو عاصي والوفد المرافق الى مركز الخدمات الإنمائية في البلدة.



عرسال



وانتقل بو عاصي مع حبشي والوفد المرافق الى دار البلدية في عرسال، حيث كان في استقباله رئيس البلدية باسل الحجيري واعضاء المجلس البلدي والمخاتير والاهالي.



وقد عرض الحجيري لواقع البلدة وخصوصا في ظل النزوح السوري.



بو عاصي



من جهته، قال بو عاصي: "لعرسال مكانة خاصة اذ عانت كثيرا بكرامة، فقد عانت من الاهمال قبل الحرب وبعدها وقبل النزوح وبعده رغم انها بلدة كبيرة تضم 37 الف شخص".



أضاف: "أبناء عرسال لبنانيون ومن واجبنا كدولة الوقوف الى جانبهم، وانا هنا اليوم لاطلع على اوضاع البلدة واحتياجاتها لمحاولة تلبيتها".



وتابع: "رغم المعاناة نستفيد اليوم من الوضع القائم جراء ازمة النزوح بزيادة المساعدات من الدول المانحة مشكورة لننفذها بشفافية تامة وفق اولويات البلديات. ولكن عندما تتوقف المساعدات يجب ان نرصد موازنة معينة لانماء هذه المناطق".



ولفت الى ان "التعاون قائم بين 4 جهات: الجهات المانحة، المنظمات الدولية، وزارة الشؤون التي تحدد الاحتياجات، والسلطات المحلية".



ورفض بو عاصي الحديث في السياسة داخل حرم البلدية لأنها "سلطة منتخبة وتمثل جميع تلاوين البلدة".



وتفقد مشروع بناء قنوات تصريف مياه الامطار في عرسال، والذي ينفذ ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة بالشراكة بين وزارة الشؤون وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والممول من الحكومة البريطانية. وعاين اعمال بناء مقر جديد لمركز الخدمات الإنمائية.



وقال بو عاصي: "استفيد من زيارتي اليوم لعرسال واللبوة والقاع والقصر وغدا بعلبك ودير الاحمر لأؤكد ان المهم تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، والحاجات كثيرة. عرسال عانت الكثير واستضافت عدد نازحين سوريين يفوق عدد سكانها بثلاثة اضعاف. لديها مشاكل عدة ابرزها الصرف الصحي، وتواصلنا مع المانحين لتحسين وتطوير واقع عرسال، لكنها تحتاج أكثر بكثير. وما ينطبق على عرسال ينطبق على بقية البلدات".



أضاف: "الناس لا تستطيع انتظار التأخير في تشكيل الحكومة، فمصالح المواطنين والاستجابة لحاجاتهم أمر ملح. وأيا كانت أسباب تأخير التشكيل، ليست بشيء امام مخاطر الشلل والجمود الذي تعيشه البلاد والقلق لدى الاهالي. الاطراف السياسية يجب أن تتواصل مع بعضها سريعا وان تصب العملية لدى الرئيس المكلف ليضع تشكيلة حكومية ويرفعها الى رئيس الجمهورية. ونتمنى أن تكون التشكيلة مناسبة فيوقعها رئيس الجمهورية وتبصر الحكومة النور، لننطلق من جديد في إعادة إعمار وتحسين البنى التحتية، وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي".



وختم: "لا اعتقد ان التأخير في تأليف الحكومة له علاقة بالوضع الإقليمي. علينا تحمل مسؤولياتنا وايجاد الحلول العادلة التي تتلاءم مع تطلعات الناس التي عبرت عنها في الانتخابات النيابية الاخيرة، ونشكل الحكومة سريعا. وان كان من تدخل خارجي فرضا، فلا شيء يمنعنا من تحمل مسؤولياتنا والقول للخارج اهتم بشؤونك".



العين



وزار بو عاصي بلدية العين حيث التقى رئيسها زكريا ناصر الدين والمجلس البلدي والمخاتير، وعاين بعدها آليات ادارة النفايات المقدمة ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والممول من الحكومة البريطانية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر