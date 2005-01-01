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طارق المرعبي: فرع الجامعة اللبنانية في عكار حدث منتظر
 
 
 
 
 
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١٣ ايلول ٢٠١٨
 
زار الوزير السابق طلال المرعبي وعضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب في مكتبه في الجامعة، وبحثا معه في امور الجامعة اللبنانية وخصوصا فرع عكار.

ونوه الدكتور ايوب ب"طلاب عكار وشغفهم تجاه العلم ومثابرتهم لتحقيق التفوق العلمي"، مؤكدا ان "فرع الجامعة اللبنانية سيكون مساحة للعلم والثقافة والابداع".

من جهته، نوه النائب المرعبي بـ"جهود الدكتور أيوب ونشاطه اللافت على صعيد الجامعة واهتمامه الدؤوب بكل المناطق"، ورأى أن "فرع عكار هو الحدث المنتظر لطلابنا الذين يستحقون العلم الجامعي"، وقال: "عكار ستبقى ترفد الوطن بخيرة ابنائها، وعلى الدولة ان تعطي ابناء عكار المساحة الكبرى لفرص العمل في كل الميادين"، مؤكدا ان "الرئيس سعد الحريري قال انه سيعطي عكار وابنائها ما يستحقون".
 
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