الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار علوش: إذا اعتمدنا معيار نتائج الانتخابات فعلينا أن ننسى حصة الرئيس A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوضح عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش أنه "لم يبق شيء عن الحكومة الا وجرى الحديث عنه، والنقاط نفسها التي انطلقت مع تكليف سعد الحريري لا تزال عالقة"، معتبرا منذ اليوم الاول لتكليف الرئيس سعد الحريري ان "هذا العدد من المكلفين سيكون عائقا للتأليف، لأن جزءاً من الذين قالوا للرئيس الحريري أنهم معه هم بالحقيقة ضده".



وقال علوش، في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، إن "بعض المكلفين يحمل الحريري عبءاً حتى يقولوا للحريري لنا جزء في الحكومة ولا يمكنك ان تخرج عنا، فيما يعتبر البعض أن هذا الخيار هو الممكن لايجاد توازن".



وعن الـ111 نائبا الذين كلفوا الرئيس الحريري تأليف الحكومة وهل هم الجزء المعرقل، فسّر أنه "ليس الرقم الذي يعرقل تأليف الحكومة ولكنه أحد الأسباب التي لم تجعلني أتفاءل كثيرا ونحن كتيار مستقبل نفرح عندما نرى ان الرئيس سعد الحريري حصل على هذا الرقم لتكليفه تشكيل الحكومة، ولكن عندما تفصل الـ111 صوتا تجد أن الإشكال موجود وكنت افضل ان يؤيد الرئيس الحريري 65 نائبا ويدخل الى حكومة فيها معارضة وموالاة لأن الحكم يكون عندها أسهل من ان تدخل على مجموعة من التناقضات داخلة الحكم".



وردا على سؤال، أوضح علوش أن "التشكيلات التي يقدمها الرئيس الحريري تتضمن الحقائب ولا تتضمن الاسماء واعتقد ان الخلاف على الاسماء لن يكون كبير".



وأكد علوش أن الطرف القادر على حل العقدة المسيحية هو "رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، والسبب انه أن عون لا يزال يعتبر نفسه المسؤول عن حصة التيار الوطني الحر وهذا الامر متعب".



أضاف: "إذا عدنا الى معيار واحد هو نتائج الانتخابات فعلينا ان ننسى حصة الرئيس ونذهب الى نتائج الانتخابات، ولكن المطالبة بالإلتزام بنتائج الانتخابات ثم إضافة اليها شيء لا نعرف كيف أو متى ولد، فهذا الخيار حالة خاصة سببها الرئيسي ان رئيس الجمهورية يأتي من دون أن يكون لديه وزراء او كتلة داعمة داخل مجلس النواب، أما عندما تصل كرئيس قوي بكتلتك عندها لست بحاجة لأن يكون لديك شيء اضافي بهذا الداخل، وايضا فان النقطة الاساسية المتعبة هو الاصرار على ان يكون العدد يتناسب مع الثلث المعطل وهذا امر يثير الريبة". المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر