غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على 'توتير” بالقول: 'مين قال ما فينا عالصين؟ ‏أكيد فينا… كل التوفيق للمنتخب اللبناني في كرة السلة بمباراته المصيرية ضد المنتخب الصيني في الطريق الى نهائيات كأس العالم.‏ قلبنا معكم، وأكيد سنربح ونحقق الحلم مرة جديدة”