الخميس في ١٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:25 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حواط مغردا: كل التوفيق للمنتخب اللبناني في كرة السلة بمباراته المصيرية ضد المنتخب الصيني
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٣ ايلول ٢٠١٨
 
غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على 'توتير” بالقول: 'مين قال ما فينا عالصين؟ ‏أكيد فينا… كل التوفيق للمنتخب اللبناني في كرة السلة بمباراته المصيرية ضد المنتخب الصيني في الطريق الى نهائيات كأس العالم.‏ قلبنا معكم، وأكيد سنربح ونحقق الحلم مرة جديدة”
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٣ ايلول ٢٠١٨ - علوش: إذا اعتمدنا معيار نتائج الانتخابات فعلينا أن »
١٣ ايلول ٢٠١٨ - أبو الحسن: كم من إجحافٍ يطال الفئات الشعبية والطبقة »
١٣ ايلول ٢٠١٨ - السنيورة ومجلس العلاقات العربية الدولية سلم البابا »
١٣ ايلول ٢٠١٨ - عراجي: الحريري أبلغ المعنيين بأن لا حكومة من دون »
١٣ ايلول ٢٠١٨ - محفوض: لا عقدة مسيحية إنما عقدة عند بعض المسيحيين »
١٣ ايلول ٢٠١٨ - جعجع التقت وفداً من بقاعكفرا »
١٣ ايلول ٢٠١٨ - الطبش: لا توطين في لبنان »
١٢ ايلول ٢٠١٨ - كرم: هناك سياسيون يدعون الدفاع عن الرئيس وهم اكثر من »