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حواط مغردا: كل التوفيق للمنتخب اللبناني في كرة السلة بمباراته المصيرية ضد المنتخب الصيني
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١٣ ايلول ٢٠١٨
غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على 'توتير” بالقول: 'مين قال ما فينا عالصين؟ أكيد فينا… كل التوفيق للمنتخب اللبناني في كرة السلة بمباراته المصيرية ضد المنتخب الصيني في الطريق الى نهائيات كأس العالم. قلبنا معكم، وأكيد سنربح ونحقق الحلم مرة جديدة”
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