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الطبش: لا توطين في لبنان
 
 
 
 
 
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١٣ ايلول ٢٠١٨
 
رأت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش أن "مشاورات التأليف لم تتوقف، وهي ستستأنف بعد عودة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى لبنان بشكل اقوى للوصول الى الصيغة النهائية للحكومة".

وأوضحت الطبش، في حديث إلى إذاعة صوت لبنان 93.3 أف أم، ان "باب النقاش يتم عبر التدوال حول موضوع الحقائب لان كتلة "المستقبل" تصر على ضرورة تأليف حكومة وفاق وطني يكون فيها توازن للكتل السياسية كافة بما تمثله نتائج الانتخابات النيابية، ولن يقدم الرئيس الحريري على تأليف حكومة إلا وفاق وطني".

ورداً على سؤال عن مخاوف من توطين الفلسطينيين في لبنان بعد وقف تمويل الأونروا، أكدت الطبش أن "لا توطين في لبنان ولا ملامح لذلك، والدستور واضح، وكل الفترات التي مرت لم نلجأ ولن نلجأ إلى التوطين، وخطط الغرب حول ذلك لا تعنينا"
 
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