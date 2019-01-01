كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر 'تويتر”: ‏”إن وجود اللواء عباس إبراهيم في اللجنة الأمنية الروسية اللبنانية أكثر من ضروري، لكن لماذا طُعمت بتجار السلاح وبأشخاص من غير (أصحاب) الاختصاص والكفاءة؟”.



