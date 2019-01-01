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جنبلاط: لماذا طُعمت اللجنة الروسية – اللبنانية بتجار السلاح؟
 
 
 
 
 
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١٢ ايلول ٢٠١٨
 
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر 'تويتر”: ‏”إن وجود اللواء عباس إبراهيم في اللجنة الأمنية الروسية اللبنانية أكثر من ضروري، لكن لماذا طُعمت بتجار السلاح وبأشخاص من غير (أصحاب) الاختصاص والكفاءة؟”.
 
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