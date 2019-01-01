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الاربعاء في ١٢ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:33 م
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جنبلاط: لماذا طُعمت اللجنة الروسية – اللبنانية بتجار السلاح؟
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١٢ ايلول ٢٠١٨
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر 'تويتر”: ”إن وجود اللواء عباس إبراهيم في اللجنة الأمنية الروسية اللبنانية أكثر من ضروري، لكن لماذا طُعمت بتجار السلاح وبأشخاص من غير (أصحاب) الاختصاص والكفاءة؟”.
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