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أبو الحسن: سياسات المحاصرة والكيدية لن تؤدي إلاّ إلى زيادة الأعباء على الوطن
 
 
 
 
 
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١٢ ايلول ٢٠١٨
 
شدد النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن خلال تمثيله النائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خلال إطلاق جمعية "نضال لأجل الإنسان" باكورة أعمالها، بعنوان "إشكالية وضع السجون في لبنان بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية"، على أن سياسات المحاصرة والكيدية والمكابرة والفوقية وممارسات الابتزاز والانتقام والتشفّي ومخالفة القوانين والدساتير وأساليب الإلغاء والتدمير لمؤسسات الدولة ومنطق التأخير والشلل، لن تؤدي إلاّ إلى زيادة الأعباء على الوطن.



وقال أبو الحسن: "لن نسمح بالتمادي في السير بطريق الظلام أو التغاضي عن الحقوق مهما طالتنا السهام".
المصدر : lbc
 
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