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الاربعاء في ١٢ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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شهيب: تباشير 'التيار القوي” لا تبشر بالخير!
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١٢ ايلول ٢٠١٨
صدر عن عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب البيان التالي:
ردا على ما صدر من تغريدات بعيدة عن أدبياتنا:
تباشير التيار القوي لا تبشر بالخير.
قرارات الوزراء المختارين لا يساعد على تعميم الخير.
الادارة الحكيمة للبلاد تنطلق من حماية أبنائها ورعاية كفاءاتها لكن القرارات السياسية الكيدية تطيح بما تبقى من كفاءات وطاقات ضرورية لحماية ما تبقى من مؤسسات.
لن نساهم في تعميم خطاب الشتامين البعيد عن أدبياتنا ونذكر أن انجازات 'الوزير القوي” في وزارة البيئة”: استباحة قتل الطيور.
وانجازات 'الوزير الأقوى طاقة”: تشريع المولدات والعدادات.
إن ما صدر من قرارات من المكلفين القوي والأقوى هو الطريق الأقصر لتدمير ما تبقى من مؤسسات.
فابتسموا أيها اللبنانيون أنتم في حضرة 'التيار القوي
المصدر :
الأنباء
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