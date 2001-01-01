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الاربعاء في ١٢ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:20 م
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جعجع وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة الأسترالية
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١٢ ايلول ٢٠١٨
وجّه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع رسالة تهنئة لرئيس الحزب اللبرالي الأسترالي سكوت جون موريسون بمناسبة توليه منصب رئاسة الحكومة الأستراليّة.وقال "أتطلّع للتداول وإياكم بملفات ذات اهتمام مشترك تتعلّق بالشرق الأوسط وتحديداً بمحنة المسيحيين"
المصدر :
المستقبل
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