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محفوض: موقف الحريري من المحكمة كلام مسؤول
 
 
 
 
 
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١٢ ايلول ٢٠١٨
 
إعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان كلام الرئيس المكلف سعد الحريري عن "ضرورة إبعاد تداعيات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن السياسة الداخلية إنما هو كلام ينم عن رجل مسؤول ورجل دولة يقدم مصلحة وطنه على العواطف، في حين نرى لغة الانتقام سائدة لدى كثيرين ولو انقلبت الأدوار لكان الفريق الآخر انتهج سلوك التشفي وردات الفعل العشوائية لكن الأهم ان العدالة في نهاية المطاف ستتحقق لا محالة".
وقال محفوض في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر": "إننا نتطلع كي تحال كافة ملفات الاغتيالات السياسية في لبنان الى المحكمة الدولية لا سيما منها تلك التي لا تزال طي الأدراج مطوية منذ سنوات، وحتى لا تصبح في خبر كان. وعليه نشجع الدولة اللبنانية كي تقوم بواجبها هذا تماما كما فعلت مع ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهي فرصة تاريخية لتحقيق العدالة".
وتابع: "ولأننا تواقون للعدالة وليس للانتقام نسعى لتحقيق المصالحة الوطنية على ان يسبقها كشف للحقيقة وتحقيق العدالة وبذلك نسدل الستارة عن ابشع حقبة في تاريخ لبنان والمصالحة قوامها المرتكزات التالية:
- تنقية الذاكرة.
- تحديد المسؤوليات الجرمية للنظام السوري الذي ومنذ نشأته يزرع العملاء ويرتكب المجازر ويحتل وينهب الخزينة والمالية العامة.
- تسليم جميع الأطراف بمبدأية الشرعية وتسليم كل السلاح ليكون في يد الدولة دون اي شريك لها".
المصدر : mtv
 
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