أشاد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب وليد البعريني، بـ"حكمة الرئيس سعد الحريري عبر مشاركته في جلسة المحكمة الدولية".



وقال: "كان رجل دولة من الطراز الأول، آثر على نفسه، كاظما غيظه، متخطيا العاطفة الشخصية، مفضلا مصلحة البلد وأمنه واستقراره، على حقوقه الشخصية. فقول دولته: ما يهمني هو مصلحة لبنان واستقراره ولسنا دعاة ثأر بل دعاة استقرار وأمن، دلالة كبيرة على حجم قدراته القيادية، فليس سهلا على رجل في موقعه، أن يسيطر على التوازن، بين الحرص على المصلحة الوطنية العليا، والحقوق الشخصية المتعلقة باستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، في سبيل وحدة لبنان واستقلاله وسيادته، وهو على خط والده الشهيد، حريصا وأمينا على المصلحة الوطنية العليا، وأهمها الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، ومنهما ينطلق مستقبل لبنان في متابعة مسيرة الإعمار والازدهار، التي رسمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري".