الثلثاء في ١١ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
يوم العدالة لرفيق الحريري ورفاقِه الشهداء
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١١ ايلول ٢٠١٨
 
مقدمة نشرة أخبار المستقبل:

هو يوم من ايام العدالة لرفيق الحريري ورفاقِه الشهداء. يوم من ايّام البحث عن الحقيقة ، بل وإيجادِ الحقيقة والاقتراب من إعلانها أمام لبنان واللبنانيين ومعهم العرب والعالم.

هو يوم للمظلوم بوجه الظالم. يوم للشهيد بوجه القتلة المنفذين ومن خطط ودبر لهم في ليل وفي نهار.

هو يومٌ لمسيرة طويلة من شهداء الغدر في لبنان، علـّه يكون مقدمة لوقف مسلسل الدماء وفضح هويات القتلة. يوم على طريق استعادةِ لبنان استقرارَه، حين تعلن الحقيقة ويستريح الشهداء.

هو يوم صعب أيضا. فرفيق الحريري لم يعد موجودا معنا. يوم صعب للبنان، فالرئيس الحريري وجميع شهداء ١٤ آذار سقطوا من اجل حماية لبنان وليس من اجل خرابه، ومن هذا المنطلق كانت المطالبة، منذ البداية، بالعدالة والحقيقة اللتين تحميان لبنان، فلم نلجأ يوما الى الثأر، لأن رفيق الحريري لم يكن يوما رجل ثأر بل كان رجل عدالة ونحن على خطاه سائرون. قالها سعد الحريري من امام الحكمة.

هو يوم للتاريخ. يوم لرفيق الحريري ، يوم لوسام عيد و وسام الحسن ، يوم لباسل فليحان، هو يوم لكلّ شهداء قوى الرابع عشر من اذار.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١١ ايلول ٢٠١٨ - وليد البعريني يشيد بحكمة الحريري »
١١ ايلول ٢٠١٨ - بلال عبدالله: العهد فاشل ولنا الحق في ابداء رأينا بكل »
١١ ايلول ٢٠١٨ - بالصورة: خطوة غير مسبوقة لنديم الجميّل »
١١ ايلول ٢٠١٨ - الجسر عن تطورات المحكمة الدولية: ان الله يمهل ولا يهمل »
١١ ايلول ٢٠١٨ - حبيش: نحن طلاب عدالة لأجل لبنان ولسنا طلاب ثأر »
١١ ايلول ٢٠١٨ - الجميل: لنتوحد في مواجهة الصعوبات لمصلحة لبنان »
١١ ايلول ٢٠١٨ - سليمان: سيبقى العدل أساسا في طريق رفيق الحريري »