A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، النائب نديم الجميل وجيلبير شماس وناجي ناصر في زيارة تعزية بروبير فرنجية، في حضور النائب طوني فرنجية، الوزير السابق يوسف سعادة، منسق العلاقات الاعلامية في التيار سليمان فرنجية، وتخلل الزيارة بحث في مجمل الاوضاع والتطورات في لبنان. واستبقى فرنجية ضيوفه الى مائدة الغداء.



اثر اللقاء قال الجميل: "مرت مناسبة أليمة على عائلة فرنجية واحببنا ان نأتي وان نقدم واجب العزاء لسليمان بك وطوني بك، واليوم وبعد اجراء الانتخابات النيابية اصبح هناك علاقة جديدة بيننا وبين النائب طوني فرنجية. لقد احببت ان اقوم بهذه الزيارة للتأكيد مرة جديدة انه وعلى الرغم من كل الصعوبات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، علينا ان نتوحد ونتضامن من اجل مواكبة ومواجهة كل الصعوبات مع بعضنا البعض من اجل مصلحة كل لبناني ومصلحة لبنان".



وكان الجميل زار اهدن واستقبله النائب طوني فرنجية في منزله، ومن ثم انتقلا الى مدفن العائلة حيث وضع الجميل أكليلا من الزهر.

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