A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش البيان الآتي:



'أصدر وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل قرارا حول تسعيرة المولدات لشهر آب في نطاق كسروان وبعض مناطق جبيل والمتن فرض فيه اضافة عشرة الآف ليرة على كل اشتراك بقدرة 5 أمبير للاحياء التي بلغت فيها التغذية 90 ساعة وما دون.



ان هذه الزيادة التي تزيد الاعباء على المواطنين غير مبررة على الاطلاق. ويفترض ان يدفع المواطنون التسعيرة التي حددتها الوزارة من دون اية تكلفة اضافية. وقد سبق لاصحاب المولدات ان تقاضوا ارباحا طائلة على امتداد سنوات، ولا يضيرهم زيادة ساعات التغذية وبعض التقليل من استخدام مولداتهم، خصوصا واننا على ابواب فصل الشتاء مع كل استحقاقاته واعبائه على الناس.



أما الاشارة الى ان ذلك يحصل 'على غرار ما هو معتمد في بيروت الادارية” فعذر اقبح من ذنب. والمطلوب تعميم العدل لا الظلم والاجحاف بحق المواطنين. ان هذا القرار الذي يخدم فقط قلة من اصحاب المولدات، يعتبر مؤشرا خطيرا للمنطق الذي ستستند اليه معالجة هذا الملف ومدى سطوة اصحاب المولدات ونفوذهم في المرحلة المقبلة”. المصدر : موقع القوات اللبنانية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر