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الحواط: الفروسية لا تلتقي مع الشعبوية
 
 
 
 
 
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١١ ايلول ٢٠١٨
 
غرّد عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر حسابه على 'تويتر” قائلًا: 'الفروسية لا تلتقي مع الشعبوية في مواقف البعض من موضوع لاسا”.

وأضاف: 'كان بالامكان العودة الى مواقفنا المركّزة على تطبيق احكام القانون وممارسة الدولة لسلطتها على المعتدين والمخالفين”.
 
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