غرّد عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر حسابه على 'تويتر” قائلًا: 'الفروسية لا تلتقي مع الشعبوية في مواقف البعض من موضوع لاسا”.



وأضاف: 'كان بالامكان العودة الى مواقفنا المركّزة على تطبيق احكام القانون وممارسة الدولة لسلطتها على المعتدين والمخالفين”.