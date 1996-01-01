A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد رئيس 'حركة التغيير” إيلي محفوض أن رئيس حزب 'القوّات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لا يزال مصراً وملحاً على دعم العهد وفخامة الرئيس العماد ميشال عون. ولفت بعد لقاء جعجع في معراب الى انه يمتلك مقاربة تختلف بعض الشيء في هذا الإطار إلا أن 'الحكيم” لا يزال مصراً على أن هذا الرئيس هو رئيس إنقاذ.



وتطرّق محفوض إلى ملف الكهرباء وقال: 'الواضح أن الرجل يملك رؤيا في هذا الإطار ويملك حلاً حقيقياً له وما يقال ليس مجرّد دعاية إعلاميّة وهو أصرّ أنه إذا ما أعطيت وزارة الطاقة لـ”القوّات اللبنانيّة” فخلال 6 أشهر يمكن تأمين الكهرباء 24/24 وخلال سنة ونصف ستبنى المعامل في لبنان، مضيفاً: 'من لا يصدّق ليجرّب حكيم فهو في كل الملفات التي خاضها في السياسة كان لديه كثير من المصداقيّة والتجربة كانت أكبر برهان لدى اللنبانيين”.



ولفت محفوض إلى أن كل الحملات التي سيقت بحق وزراء 'القوّات” بقيت ضمن الإطار الدعائي والإعلامي من دون أي دليل فيما أسأل ما سر وزارة الكهرباء التي يتم التمسك بها منذ عشرات السنوات منذ التسعينيات حتى اليوم وهو في عهدة الفريق نفسه المصدر : IMLebanon لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر