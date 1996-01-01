صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع الآتي:



وجهت النائب ستريدا جعجع كتابا َ الى رئيس الحكومة سعد الحريري، تعرض فيه واقع موسم التفاح في مدينة وجبّة بشري. حيث ان الثمار قد تعرضت للتبقع نتيجة الرطوبة الزائدة خلال موسم الصيف، ما سبب ضرراً كبيراً على المزارعين وضرب مواسمهم التي لم يعد هناك إمكان لتصريفها.

وطلبت النائب جعجع من الرئيس الحريري الإيعاز الى الهيئة العليا للاغاثة للمبادرة الى ارسال فريق من الخبراء إلى مدينة وجبّة بشري للكشف على بساتين التفاح واجراء مسح شامل للاضرار من اجل القيام بالتعويض على المزارعين، الذين يتكلون بشكل اساسي على موسم التفاح من اجل تأمين التكاليف المعيشية لعائلاتهم.



ودعت النائب جعجع الرئيس الحريري للاسراع قدر الإمكان في تلبية هذا النداء من اجل انقاذ اهلنا في جبة بشري من المحنة التي ستطالهم، خصوصاً في هذه الاحوال الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.