الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار علم الدين: الثقة الموجودة بين الرئيس الحريري والرئيس عون ستذلل العقبات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوضح عضو كتل المستقبل النائب عثمان علم الدين "أن الرئيس سعد الحريري وضع 3 بنود هي الوفاق والهدوء والدستور لتشكيل الحكومة، وهو لم يقم بتصريح متشنج"، مشيرا الى "ان الرئيس سعد الحريري قدم الصيغة الحكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون حفاظا على البلد".



وقال علم الدين في حديث الى قناة ال"otv"، أن "هناك من يحاول تصوير وجود خلاف بين الرئيس الحريري والرئيس عون، ولكن تيار المستقبل والرئيس الحريري محافظون على العلاقة مع العهد حتى النهاية".



وعن معايير تشكيلة الحكومة، أكد ان "الكرة يجب ان تكون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وان يخرج السجال من الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي"، وقال: "نعلم جميعا اين اصبح الوضع الاقتصادي، اليوم لا يمكن لأي شخص من اي تيار سياسي ان يحمل شيء للعهد او الكتلة كلها بسبب موقف شخصي". وسأل: "إذا اليوم وضعنا المعايير لتشكيل حكومة وفاق وطني، هل هذا مضر بالعهد والبلد؟ الهدوء والصمت بهذه المرحلة اليسا اكثر ايجابية؟".



أما عن وضعه علما سعوديا في مكتبه، فقال علم الدين: "نعم يوجد علم السعودية في مكتبي، ولكن هل العلم السعودي علم دولة صديقة ام دولة عدوة؟ وهل انتماؤنا عربي ام لا؟ وهل أنا ألغيت العلم اللبناني وعلم التيار الذي انتمي إليه ووضعت العلم السعودي فقط؟"، مذكرا بأن "أول زيارة قام بها الرئيس ميشال عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية كانت الى السعودية".



وشدد علم الدين على ان "الثقة الموجودة بين الرئيس الحريري والرئيس عون ستذلل العقبات، فالرئيس الحريري تحت سقف الدستور الرئيس عون مؤتمن عليه، وان شاء الله سنقطع النفق"، مؤكدا ان "كتلة المستقبل سقفها واحد وهو الدستور والتوافق والهدوء، البلد بحاجة ماسة لتشكيل الحكومة ولتشريع مؤتمر سيدر". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر