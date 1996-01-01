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سليمان: على الطباخين مقاربة الصلاحيات من باب توزع الواجبات
 
 
 
 
 
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١١ ايلول ٢٠١٨
 
كتب الرئيس ميشال سليمان عبر 'تويتر”: 'كل عام وانتم بخير مع اصدق التمنيات، على الطباخين أن يقاربوا موضوع الصلاحيات من باب توزع الواجبات وليس من باب تنازع الحقوق أو تناتشها
 
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