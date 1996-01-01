كتب الرئيس ميشال سليمان عبر 'تويتر”: 'كل عام وانتم بخير مع اصدق التمنيات، على الطباخين أن يقاربوا موضوع الصلاحيات من باب توزع الواجبات وليس من باب تنازع الحقوق أو تناتشها