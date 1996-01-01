رأى عضو قيادة "قوى 14 آذار" الياس الزغبي أن "مرحلة المرافعات الأخيرة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل المذاكرة ولفظ الحكم في السنة الطالعة ستثبت الوقائع والأدلة القاطعة التي استجمعها الإدعاء العام ضد المتهمين".



وقال في تصريح: "هذا التثبيت لا يغير مواقف ذوي الشهداء وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي لا بد من أن يكرر على باب المحكمة، كما فعل سابقا، أنه ينشد العدالة وليس الانتقام، من أجل إعادة تأسيس الحياة اللبنانية المشتركة على الحقائق والتسامح ونبذ آفة الاغتيال السياسي وغلبة السلاح".



وأضاف: "على الجهة المتهمة أن تتحلى بالجرأة الأدبية وتتقبل نعمتي العدل والمغفرة، فتتخلى عن التنصل من المسؤولية تحت شعار شيطنة المحكمة وأسرلتها وأمركتها، وتعترف بأنها تعتمد أرقى معايير العدالة الدولية، ولا مجال للظلم والاستنسابية في أحكامها".