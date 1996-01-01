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الكلام الأول للرئيس الحريري قبيل بدء المرافعات في قضية اغتيال والده
 
 
 
 
 
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١١ ايلول ٢٠١٨
 
نشر الرئيس المكلف سعد الحريري على حسابه على انستغرام عبر خاصية Story صورة له ولوالده الشهيد الرئيس رفيق الحريري صباح بدء المرافعات النهائية أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.

وأرفق الحريري الصورة بعبارة: "متمسكون بالحقيقة، لمعرفة من يقف وراء اغتيال رفيق الحريري وكل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان وبالعدالة، ليلقى القاتل عقابه، ويستقيم الحق في أرض الحق".

واليوم تبدأ المرافعات النهائية أمام المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد اتخذت هنا كل الإجراءات الأمنية واللوجستية لحضور الحريري والوفد المرافق.
المصدر : lbc
 
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