زارت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي القصر البلدي في وسط بيروت، حيث التقت رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، بحضور عضو المجلس البلدي يسرى صيداني والمستشار وسيم لاذقي.



وبحث المجتمعون في أوضاع مدينة بيروت، واستمعت الطبش إلى المشاريع المزمع تنفيذها قريبا والتي تصب في مصلحة العاصمة بيروت وأهلها.



وجرى التباحث في كيفية تأمين القرطاسية لطلاب المدارس الرسمية لتخفيف الحمل عن كاهل الأهالي نظرا للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.



واستوضحت الطبش من عيتاني عن آلية تزيين العاصمة في المناسبات،وناقشا معاناة أهالي بيروت، لا سيما في مواضيع زحمة السير والكهرباء والماء والنفايات.



ودعت الطبش أهالي بيروت إلى تقديم اقتراحاتهم لتحسين مدينتهم على الأصعدة كافة وارسالها عبر خطها الساخن 70642030 الذي وضعته بين أيديهم منذ دخولها الندوة البرلمانية.