استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون سماحة مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال حيث تداولت معه في الأوضاع العامة وشؤون المنطقة ، التي عرضتها الحريري ايضا مع قائم مقام صور الأستاذ محمد جفال .



والتقت الحريري وفدا من نقابة السائقين العموميين في صيدا عرضوا معها شؤونا تتعلق بتنظيم عمل القطاع داخل المدينة وذلك بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي الأستاذ عبد اللطيف الترياقي.



كما استقبلت الحريري وفدا من اصحاب الدباغات العاملة في صيدا بحثوا معها في مستقبل هذا القطاع في ضوء المشروع المطروح بشأنها.



واطلعت الحريري من رئيس نادي لبعا ( قضاء جزين) الأستاذ عماد عاصي على راس وفد منه على جديد انشطة ومشاريع النادي .



كما التقت الحريري مختار البرامية السيد شوقي حبيب ، واستقبلت عائلات ومواطنين من بعض أحياء صيدا والجوار .



