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القوات أحيت يوم شهدائها بقداس في مونتريال
 
 
 
 
 
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١٠ ايلول ٢٠١٨
 
أحيا حزب "القوات اللبنانبة" في مونتريال "يوم شهداء القوات اللبنانية" بقداس احتفالي في كاتدرائية مار مارون في مونتريال، ترأسه راعي الطائفة المارونية في كندا المطران بول مروان تابت، بحضور قنصل لبنان العام في مونتريال طوني عيد، فاعليات سياسية واجتماعية واقتصادية من الجالية وحشد من أبنائها.

وقال تابت في عظته: "علينا أن نفي الشهداء حقهم، فقد استشهدوا للحق ومن أجل الحق".

أضاف: "ماذا نفعل، مقيمين ومنتشرين، من أجل بقاء لبنان؟ لا نستطيع السكوت عن وجود مليون وستمئة ألف لاجىء سوري ومئات آلاف اللاجئين من دول أخرى. الى أين نحن ذاهبون وماذا ننتظر؟ إذا كان أهلنا في لبنان غير قادرين على التحرك جراء ضغوط خارجية وداخلية، فهل نقف مكتوفي الأيدي؟".

وختم: "يجب علينا أن نتعاضد ونتعاون بعيدا عن الاختلافات السياسية وأن نؤدي الواجب الضميري كي نحافظ على بلدنا وليبقى لبنان لنا".
 
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