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"اللقاء الديمقراطي" يتابع ملف قطاع النقل ويتعهد بمتابعته
 
 
 
 
 
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١٠ ايلول ٢٠١٨
 
عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً برئاسة رئيسها النائب تيمور جنبلاط خصص لبحث قطاع النقل المشترك وسبل تفعيله وتنشيطه ودعمه بما يخدم مصلحة اللبنانيين ويساهم في الحد من أزمة السير المتفاقمة.

وشرح أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للكتلة أبرز العقبات التي تعترض عمل مصلحة النقل المشترك ومشاكل قطاع النقل عموماً مثنياً على اهتمام اللقاء الديمقراطي بهذا القطاع الذي يتطلب دعماً ومواكبة من الجهات الرسمية المختصة لإطلاق الحلول لا سيما أنها تتطلب اعتمادات مالية بحاجة إلى قرارات حكومية.

وفصّل نصر الحلول التي تقترحها المؤسسة، مؤكداً أن المشاريع المرسومة لحل أزمة النقل المشترك تشمل استحداث آلية متكاملة للنقل المشترك بالحافلات بالإضافة الى إعادة إحياء خطوط النقل السككي من بيروت الى طرابلس ومن طرابلس الى العبودية عند الحدود اللبنانية - السورية.

وقررت الكتلة متابعة هذا الملف نظراً لأهميته الاقتصادية، مؤكدة الاستعداد لاقتراح القوانين اللازمة لمناقشتها في المجلس النيابي بهدف تفعيل القطاع وتنشيطه.
 
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