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البعريني: البعض يصر على تركنا في الفراغ
 
 
 
 
 
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١٠ ايلول ٢٠١٨
 
تقدم النائب وليد البعريني إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة بحلول رأس السنة الهجرية، متمنيا "أن تكون سنة خير ورحمة لكل اللبنانيين، وأن يعمَّ السلام في جميع الدول العربية ووطننا لبنان العيش المشترك".

وشدَّد على ضرورة "نزع فتيل أزمة تشكيل الحكومة"، متسائلا "ألا يكفي الشعب اللبناني همَّه اليومي حتى نغرقه في التوتر والخوف جرَّاء عدم تشكيل حكومة"؟

أضاف: "سعى الرئيس الحريري بكل ما أوتي من صبر وحنكة سياسية لتشكيل حكومة توافق وطني، لكن للأسف يصِّر البعض على تركنا في الفراغ بهدف مصالح شخصية فإلى متى"؟

وختم: "هي ذكرى عطرة تجدد فينا معاني هجرة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، القائد الذي ضحّى من أجل قومه وأمته، فهل يقتدي زعماء هذا البلد بشيء من تلك التضحيات حتى يستعيد لبنان عافيته وتعود الحياة السياسية والإقتصادية لمجراها الصحيح"؟
 
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