A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان الآتي:



"أتوجه بالشكر والإمتنان إلى كل من شاركنا بالأمس قداس ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية من حضور رسمي كريم على رأسه ممثلو رئيس الجمهورية والحكومة والسادة الوزراء والنواب وممثلو رؤساء الأحزاب والقيادات العسكرية والأمنية.



كما أتقدم بكل الاحترام والإجلال من رجال الدين، مطارنة وآباء وكهنة ورهبانا، الذين طبعوا القداس بطابعهم الخاص وأعطوا المناسبة قدسيتها ورهبتها.



وأتوقف لأشد على يد كل الحضور فردا فردا والقيمين على القداس من منظمين ومولجين السهر على التنظيم والتشريفات وتقنيين على ما بذلوه في الظروف المناخية الصعبة من أجل إنجاح القداس.



وإن أنس لا أنس رفاقي وأهلي أهالي الشهداء. فهل تكفي كلمة شكر على ما قمتم به بالأمس في ظل الجو العاصف والماطر لتفيكم ولو ذرة واحدة مما بذلتم وأنتم من قدمتم اغلى ما لديكم في سبيل القضية؟ إسمحوا لي أن أوجه شكري لكم ووعدي أن نبقى وإياكم شهود حق كما كان رفاقنا شهداء حق". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر