الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري اطلعت من كوردوني على تأثيرات القرار الأميركي على عمل الأنروا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن مدير عام وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين – الأنروا في لبنان كلاوديو كوردوني ان لدى الوكالة تمويل يكفي فقط حتى نهاية هذا الشهر ، لكنه كشف ان القرار الأميركي بوقف التمويل عن الأنروا كان له ردود فعل من عدد من الدول التي اعلنت عن تبرعات جديدة او عن افكار بخصوص تقديم التمويل للمنظمة.



كلام كوردوني جاء اثر لقائه في مجدليون النائب بهية الحريري يرافقه مدير منطقة صيدا في الأنروا الدكتور ابراهيم الخطيب ، حيث وضع كوردوني الحريري في آخر التطورات المتصلة بتداعيات قرار الادارة الأميركية وقف التمويل عن الأنروا وانعكاس هذا على مختلف الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وما يجري على هذا الصعيد حاليا من حشد للدعم العربي والدولي للأنروا من اجل تأمين استدامة تقديماتها.



واستمعت الحريري من كوردوني الى تأثير هذه الأزمة خصوصا على التعليم بالنسبة للطلاب الفلسطينيين وسبل مواجهة انعكاس القرار الأميركي على هذا القطاع وعلى الاستشفاء واللذين يعتبران اولولية اساسية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين .واعتبرت الحريري ان المجتمع الدولي اليوم امام تحدي تحمل مسؤولياته تجاه قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالحفاظ على مؤسسة الأنروا ودورها وتقديماتها لأنها تجسد التزامه بهذه القضية وبتلك الحقوق حتى عودة اصحابها الى ارضهم فلسطين وفقا للقرار الدولي رقم 194 .



كوردوني



وقال كوردوني بعد اللقاء" وضعنا السيدة الحريري في صورة الواقع الذي تعيشه "الأنروا" بعد القرار الاخير الذي صدر عن الولايات المتحدة الاميركية وعن الأزمة المالية التي نمر بها. وطبعا في كل مرة نقوم بزيارة السيدة بهية الحريري نجد عندها كل التعاون والدعم للمنظمة ونحن شاكرين جدا لهذا التعاون".



وعما اذا كان هناك وعود جديدة من دول لدعم "الأنروا"، قال: "نعم هناك ردود فعل ايجابية، كما ان عددا كبيرا من الدول اعلنوا عن تبرعات جديدة او عن افكار بخصوص تقديم التمويل للمنظمة. لكن حتى الان لدينا تمويل يكفي حتى نهاية هذا الشهر".



وعن انتظام العام الدراسي في مدارس "الأنروا" أكد كوردوني ان "جميع مدارس "الأنروا" مفتوحة وبدأت عامها الدراسي في وقتها ككل عام وان الوكالة ملتزمة بموضوع التعليم والاستمرار به بشكل كامل من دون اي مشاكل".



وختم بالقول: "السيدة الحريري دائما تدعمنا وتتابع جميع تفاصيل قضايا الانروا وخصوصا مجال التعليم لانه مهم جدا بالنسبة لها". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر