غرد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "10 ايلول 2009 المعارضة تعارض صيغة الحكومة والحريري يعتذر 10 ايلول 2018 نفس الاطراف تضع العقد بوجه الحريري ولكن من موقع الموالاة انها منهجية التعطيل المستمرة

المصدر : mtv

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