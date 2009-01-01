الاثنين في ١٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:11 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
سليمان: منهجية التعطيل مستمرة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٠ ايلول ٢٠١٨
 
غرد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "10 ايلول 2009 المعارضة تعارض صيغة الحكومة والحريري يعتذر 10 ايلول 2018 نفس الاطراف تضع العقد بوجه الحريري ولكن من موقع الموالاة انها منهجية التعطيل المستمرة
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٠ ايلول ٢٠١٨ - جمالي هنأت بحلول السنة الهجرية: لتسهيل مهمة الرئيس »
١٠ ايلول ٢٠١٨ - الطبش: عسى أن تتحقق العدالة في قضية اغتيال الشهيد رفيق »
١٠ ايلول ٢٠١٨ - سعد: نناشد عون القيام بخطوة تاريخية »
١٠ ايلول ٢٠١٨ - علم الدين: الثقة بين عون والحريري ستذلل عقبات التشكيل »
١٠ ايلول ٢٠١٨ - نازك الحريري: نتضرّع الى الله لانجلاء الحقيقة »
١٠ ايلول ٢٠١٨ - حماده إلى لاهاي لحضور الجلسات النهائية للاتهام »
١٠ ايلول ٢٠١٨ - محفوض سأل عن سر الكهرباء: لماذا يصر فريق على إبقاء »
٩ ايلول ٢٠١٨ - مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل" »