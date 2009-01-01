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الاثنين في ١٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:11 م
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سليمان: منهجية التعطيل مستمرة
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١٠ ايلول ٢٠١٨
غرد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "10 ايلول 2009 المعارضة تعارض صيغة الحكومة والحريري يعتذر 10 ايلول 2018 نفس الاطراف تضع العقد بوجه الحريري ولكن من موقع الموالاة انها منهجية التعطيل المستمرة
المصدر :
mtv
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