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سعد: نناشد عون القيام بخطوة تاريخية
 
 
 
 
 
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١٠ ايلول ٢٠١٨
 
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في حديث إذاعي "أن "تأليف الحكومة عاد الى المربع الأول وبات تأثير عدم التشكيل على حياة المواطن والوضع الاقتصادي والسياسي والمؤسسات كبيرا"، لافتا الى انه "يتم التعامل مع الأمر بخفة غير مسبوقة".
وقال: "وصلنا الى الخط الأحمر في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، هناك الكثير من الملفات العالقة، والامور لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل".
وشدد على أن "القوات اللبنانية قدمت ما يجب عليها ويبقى على الآخرين التنازل، ونحن نطالب بتطبيق المعايير كما يجب"، لافتا الى ان "القوات تأخذ أقل مما تستحق".
ولفت إلى أن "شركات الاحصاءات ومكاتب الدراسات التي تحلل نتائج الانتخابات النيابية، أكدت أن "القوات والتيار متساويان في الأصوات"، معتبرا أن "خوض المعركة باسم الرئيس وباسم العهد يخول التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حصة لا تتخطى الـ8 وزراء، في وقت يطالبون بـ11 ونحن قبلنا بـ4 حقائب ويحق لنا بخمس أو ست حقائب".
وقال: "نضم صوتنا إلى صوت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ونناشد الرئيس عون القيام بخطوة تاريخية لانتزاع ملف تشكيل الحكومة من التجاذبات والجلوس مع الرئيس المكلف سعد الحريري لوضع التشكيلة المناسبة".
المصدر : mtv
 
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