الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار نازك الحريري: نتضرّع الى الله لانجلاء الحقيقة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هنّأت نازك رفيق الحريري لبنان والعالم العربي والإسلامي والأسرة الدولية جمعاء بحلول رأس السنة الهجرية، سائلةً الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة خير وسلام وبركة على العالم أجمع وأن يعود الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع الوطن والأمة الاسلامية.



وقالت نحن أمام استحقاق وطني كبير، يتمثل بتأليف حكومة وطنية تعكس آراء اللبنانيين واللبنانيات التي عبّروا عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة وتلبي احتياجاتهم وطموحاتهم باستعادة الحياة الوطنية زخمها وحركتها الطبيعية. ونتطلع جميعًا إلى بداية مرحلة جديدة قائمة على تفعيل الحوار الداخلي وتوسيع نطاق المشاركة في تجديد البناء الوطني.



وتابعت يراودني اليوم كلام شهيدنا الكبير بأن الثقة التي منحنا إياها المواطنون في بيروت، وسائر المناطق هي مناسبة للإعلان عن الرغبة في مد يد التعاون إلى الجميع، والإفساح في المجال لفتح صفحة جديدة من التخاطب السياسي، ومن العلاقات السياسية الجديدة، مع كل المعنيين على المستوى الوطني العام. ففي هذه الأيام الجليلة، لا يسعنا إلا أن نتذكر بكل فخر واعتزاز الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار الذين سلكوا معه درب التضحية ليحيا الوطن. فهم مدَّوا بأرواحهم الطاهرة جسر العبور إلى الدولة الحرة السيدة المستقلة، دولة الحق والقانون والدستور والمؤسسات التي نحلم بها جميعًا والتي وضعها شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري هدفًا أولويًّا في مسيرته الوطنية ورؤيته للبنان الغد.



وتضرعت نازك رفيق الحريري إلى الله عز وجل أن يبارك بهذا العام الجديد وأن يكون عامَ أمن وسلام واستقرار وازدهار. وأن نشهد معًا انجلاء حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار. وتمنّت للجميع عامًا مفعمًا بالأمل، بإذن الله لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر