الاثنين في ١٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:45 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حماده إلى لاهاي لحضور الجلسات النهائية للاتهام والمرافعة التي تعقدها المحكمة الدولية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٠ ايلول ٢٠١٨
 
غادر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده بيروت متوجها إلى لاهاي لحضور الجلسات النهائية للاتهام والمرافعة التي تعقدها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٠ ايلول ٢٠١٨ - محفوض سأل عن سر الكهرباء: لماذا يصر فريق على إبقاء »
٩ ايلول ٢٠١٨ - مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل" »
٩ ايلول ٢٠١٨ - الرياشي: للقوات حق على فخامة الرئيس وعليه أن يحمي هذا »
٩ ايلول ٢٠١٨ - المرعبي: حضور الحريري في لاهاي تأكيد على الاصرار »
٩ ايلول ٢٠١٨ - "يا فخامة الرئيس أنقذ عهدك واشهد للحق"... جعجع لـ"حزب »
٩ ايلول ٢٠١٨ - جنبلاط: لم أكلف احد ليجمع معلومات او يكتب تقارير كما »
٩ ايلول ٢٠١٨ - الحريري استقبلت اللجنة المنظمة لبطولة "حماة القلعة " »
٩ ايلول ٢٠١٨ - الجراح: لا يمكن لأحد مهما بلغ حجمه أن يتجاوز سعد »