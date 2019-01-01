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حماده إلى لاهاي لحضور الجلسات النهائية للاتهام والمرافعة التي تعقدها المحكمة الدولية
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١٠ ايلول ٢٠١٨
غادر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده بيروت متوجها إلى لاهاي لحضور الجلسات النهائية للاتهام والمرافعة التي تعقدها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
المصدر :
lbc
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