أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، في حديث الى محطة"الجديد"، أن "القوات اللبنانية قدمت تسهيلات الى حد التضحيات، لكن من المؤكد ليس الى حد إلغاء الذات، وليس في إمكانها أن تقدم أكثر من ذلك، وهي في إنتظار أن ترى ماذا سيقدمون لها".



أضاف: "للقوات حق على فخامة الرئيس، ويجب عليه هو أن يحمي هذا الحق".



وردا على سؤال، عن كلام النائب فيصل كرامي "أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يعطل البلد كي يؤمن حصة "القوات"، وفي الوقت نفسه لا يهتم بحصة السنة الباقين"، قال الرياشي:"أترك التعليق للرئيس الحريري".



وعما إذا كانت مطالب "القوات" هي التي تعطل البلد، قال:"لو أن القوات تريد تعطيل البلد، كانت على الأقل تمسكت بمطالبها التي هي حق لها".

