الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار حمادة: هدف جنبلاط بقاء الجبل مساحة للكلمة الحرة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقامت بلدية بعقلين، وتجمع فناني معرض بعقلين الدائم للفنون، برعاية وزارتي التربية والتعليم العالي، والثقافة، ونقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين، حفلا تكريميا للفنان عماد أبو عجرم، لمناسبة منحه وسام الأرز الوطني برتبة فارس من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سيتسلمه بعد تشكيل الحكومة.



شارك في الحفل الذي أقيم في قاعة المعرض في بيت بعقلين، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، ممثل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط عضو مجلس القيادة في الحزب "التقدمي الاشتراكي" محمد بصبوص، ممثل وزارة الثقافة مدير المكتبة الوطنية غازي صعب، نقابة الفنانين التشكيليين النقيب نزار ضاهر، ممثلو قيادات أمنية وعسكرية وشخصيات ثقافية واجتماعية وفنية وبلدية وأهلية عدة.



وذكر حمادة في كلمته بـ "هدف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في أن يبقى الجبل مساحة كبيرة للكلمة الحرة، ولنشر الإبداع والفن، وشامخا للوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية"، وقال: "لقد تشرفنا بقيادة تيمور جنبلاط خوض معركة الحفاظ على مصالحة الجبل".



أضاف: "كلما قرأنا عن عماد أبو عجرم، يختلجنا الفرح في أعماله التي تنسكب بريشته على الورق وتستقر في القلب. وإننا في وزارة التربية والتعليم العالي، نقدر عاليا هذه المسيرة الفنية الكبيرة للفنان أبو عجرم، الذي خصص لمنطقتنا العديد من المعارض والسمبوزيوم".



وتابع كخاطبا المحتفى به: "من هنا وتقديرا لخدماتك الكبيرة وإخلاصك، واعترافا بما حققته لرفع اسم منطقتنا عاليا في الخارج، من خلال اسهاماتك الفنية، تقدمت بمشروع مرسوم منحك وسام الأرز الوطني إلى رئيس الجمهورية، والمشروع تم تسجيله وينتظر الآن الحكومة العتيدة لكي تتسلمه رسميا. ونحن في وزارة التربية وشخصيا، سنقدم لك درع الوزارة التقديرية، شاكرين فخامة الرئيس ميشال عون على توقيع المرسوم".



وختم "إن وزارة التربية، التي تحتضن لوحات للفنان المبدع، ستبقى بصمة كبيرة لأعمالك الرائدة على كل الصعد الفنية والوطنية والإبداعية".



وفي الختام، تسلم المحتفى به من حمادة درعا تقديرية باسم وزارة التربية والتعليم العالي مع شهادة عن الوسام، ومن النقيب ضاهر باسم الفنانين التشكيليين اللبنانيين، ومن الغصيني باسم بلدية بعقلين، ثم ألقى كلمة شكر، وبعدها افتتح المعرض الدائم للفنون. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر