الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار البعريني: مطار القليعات حاجة وطنية وينبغي تشغيله فوراً A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دقّ عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني ناقوس الخطر من عكار وقال: "آن الأوان أن تسمعوا صوتنا صوت الحرمان والإهمال فعكار جزء لا يتجزأ من أرض الوطن".



أضاف: "إسمعونا وارحموا الكبار والصغار والرجال والنساء والفقراء والمحرومين والمرضى والمزارعين والعمال والفلاحين وأصحاب الحقوق. آن الأوان لإنصاف عكار وهي بحاجة إلى فتح مطار القليعات فوراً لأنه حاجة على مستوى الوطن، سواء من خلال تأمين فرص العمل لآلاف الشباب وعلى صعيد تحقيق التنمية الحقيقية التي ننادي بها جميعاً".



كلام البعريني أتى في سياق مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في المحمّرة عكّار بمشاركة لجنة تشغيل مطار القليعات حيث ناشد البعريني الرؤساء الثلاثة "بالمسارعة إلى العمل على افتتاح مطار القليعات الذي عدا عن كونه متنفساً حقيقياً لعكار وكل الشمال، أصبح حاجة وطنية لا يمكن القفز فوقها وتجاهلها خصوصًا بعد الأزمة التي شاهدناها في مطار الشهيد رفيق الحريري".



وختم: "إن ما حصل مؤخرًا في مطار بيروت يستدعي بأقصى سرعة إعادة افتتاح وتشغيل مطار القليعات لأن مطار الشهيد رفيق الحريري لم يعد قادراً على استيعاب الضغط الكبير للمسافرين والحل يبقى بتشغيل مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات".



زكريا

من جهته تساءل رئيس لجنة تشغيل مطار القليعات حامد زكريا في كلمة له: "لماذا لم تُشكّل الهيئة الناظمة للطيران المدني النور حتى الآن على الرغم من أن قرار إنشائها مرّ عليه 16 عاماً؟".



أضاف: "آن الأوان أن نعرف أن الطبقة السياسية هي من تقف وراء عدم تشغيل مطار القليعات من خلال عدم اتخاذ القرار بتشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني، علماً أن مطار القليعات يستوعب 6 ملايين مسافر سنويًا".



يشار إلى أن المؤتمر الصحافي حضره أيضاً منسق عام عكّار في "تيار المستقبل" خالد طه، رؤساء الاتحادات البلدية: محمد المصري، أحمد المير، عبدالإله زكريا، عمر الحايك ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وحشد من المواطنين لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر