الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري: رئيس الحكومة أثبت انه لا يتنازل عن الثوابت A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبرت النائب بهية الحريري ان الرئيس سعد الحريري وكما في كل استحقاق وطني يثبت انه رجل دولة يقدم مصلحة الوطن على اي مصلحة اخرى وانه صامد ولا يتنازل عن المبادىء والثوابت الوطنية وفي مقدمها اتفاق الطائف والدستور اللبناني تحت اي ظرف وان القضية الأسمى بالنسبة اليه هي لبنان الوطن وهكذا علمنا رفيق الحريري .



الحريري كانت تتحدث امام وفد كبير من منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب التقاها في مجدليون وتقدمه منسق عام الجنوب الدكتور ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري وضم اعضاء مكتب ومجلس المنسقية وممثلي مختلف قطاعات ومكاتب التيار حيث كان حوار ونقاش تناول الأوضاع العامة في البلاد والشأن الصيداوي من مختلف جوانبه .



استهلت النائب الحريري اللقاء باستعراض آخر المستجدات على الصعيد الوطني ولا سيما المتصل منها بموضوع تشكيل الحكومة فقالت ان" رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وكما في كل استحقاق وطني يثبت انه رجل دولة يقدم مصلحة الوطن على اي مصلحة اخرى وانه صامد ولا يتنازل عن المبادىء والثوابت الوطنية وفي مقدمها اتفاق الطائف والدستور اللبناني تحت اي ظرف وان القضية الأسمى بالنسبة اليه هي لبنان الوطن وهكذا علمنا رفيق الحريري ".



ودعت الحريري لإعتماد الخطاب الجامع الذي يوحد اللبنانيين وتغليبه على كل خطاب يمكن ان يفرق بينهم ، آملة ان يوفق الرئيس الحريري بالتعاون مع كافة الأفرقاء في انجاز التشكيلة الحكومية في اقرب وقت لأن البلد يعاني ازمات اقتصادية حادة وتنتظره العديد من الاستحقاقات ليس اقلها اهمية الإقتصادية والتنموية منها ، ولأننا في منطقة تشهد وضعا بمنتهى الدقة في ظل الحرائق المشتعلة من حولنا في سوريا و العراق ، والخطر الذي يتهدد القضية لفلسطينية وقضية اللاجئين خصوصا من بوابة الحصار المالي الذي تتعرض له وكالة الأنروا .



وفي الشأن الحياتي جددت الحريري التأكيد على المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لكل القضايا التي تمس الحياة اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين في مدينة صيدا من اجل العمل على تأمين انتظامها ولا سيما الكهرباء والمياه وغيرهما من الخدمات .

واشارت الحريري الى ان هناك مشروعان يجري العمل على انجازهما من شأنهما تحسين وضع الكهرباء في المدينة الأول هو مشروع محطة النقل ، والثاني مشروع تأهيل خط الخدمة " 24/24" وكلاهما يتوقع ان ينجزا مع نهاية العام الحالي . مجددة التأكيد على السير جديا بموضوع العدادات بناء لقرار المحافظة والبلدية وتعميم وزير الاقتصاد.



وتطرقت الحريري الى بعض مشاريع المدينة التي اعلنت عن استئناف العمل فيها ومنها المرحلة الثانية من مشروع مرفأ صيدا التجاري والمرحلة الثانية من المتحف التاريخي وغيرهما وتلك التي يتم التحضير لإطلاقها، معلنة ايضا عن ان البدء باستصدار سندات بيوت التعمير بات قريبا جداً. منوهة بجهود ومتابعة رئيس البلدية المهندس محمد السعودي والمجلس البلدي لمشاريع المدينة وكل القضايا الحياتية والتنموية التي تهم المواطنين ومجددة تأكيد دعمها ومؤازرتها لهم .



كما تم التطرق للشأن البيئي حيث اكدت الحريري على متابعة العمل على اطلاق مشروع متكامل للفرز من المصدر وتوسيع قاعدته الشعبية في الأحياء والمدارس .وتناول اللقاء ايضا بعض القضايا المتصلة بتنظيم وترتيب شوارع المدينة .



ونوهت الحريري بما شهدته المدينة هذا الصيف ولا تزال من حيويات لا سيما المهرجانات و" الترياتلون " وافتتاح الحديقة المائية وغيرها من الأنشطة البحرية والرياضية والتراثية والشبابية متوقفة خصوصاً عند مؤتمر "بحر لبنان لكل لبنان" الذي استضافته المدينة مؤخرا والمواضيع الهامة التي تطرق اليها شباب وشابات اتوا من كل لبنان وفي مقدمتها كيفية الاستعداد لعصر لبنان النفطي وما يرتقب ان يوفره من فرص عمل وضرورة تشجيع الشباب على التوجه للاختصاصات المناسبة ، وشددت على اهمية مد جسور تواصل وتفاعل مع الشباب من خلال لقاءات وحوارات تتناول القضايا التي تهمهم وتعني مستقبلهم الذي هو مستقبل هذا البلد لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر