في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عبر "تويتر" قائلا: "ما نسينا الدم للي راح، يشهد حاضرنا وماضينا، يا ما وقفنا بوج رياح"