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الاحد في ٩ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:09 م
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واكيم في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية: "ما نسينا الدم للي راح"
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٩ ايلول ٢٠١٨
في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عبر "تويتر" قائلا: "ما نسينا الدم للي راح، يشهد حاضرنا وماضينا، يا ما وقفنا بوج رياح"
المصدر :
mtv
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