A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لفت الوزير والنائب السابق طلال المرعبي الى ان 'الرئيس سعد الحريري قام بجهود كبيرة، وفعل ما في وسعه، ووضع التشكيلة الحكومية في عهدة الرئيس وفق الدستور، ونحن ننتظر المساعي لتذليل ما تبقى من عقبات، واطلاق سراح الحكومة التي يشكل كل يوم تأخير باعلانها، اضرارا كبيرة على البلد والتدهور مستمر”.



واشار المرعبي خلال استقباله في دارته في بلدة عيون الغزلان عكار وفودا وفاعليات وهيئات الى ان 'البلد في وضع اقتصادي صعب جدا ودقيق، والصورة ضبابية”، ودعا المنظرين الى 'الكف عن استباحة حقوق الطائفة الاسلامية السنية والابتعاد عن التعرض لموقع رئاسة الحكومة تارة بالصلاحيات وطورا بالامتيازات”، وقال: 'ان كانت بالطائف وموضوع الصلاحيات واضحة فليخيطوا بغير 'هالمسلة”.



واضاف المرعبي: 'نحن نقول لمن يعنيه الامر، ان يعود الجميع الى الطائف وعدم استجرار امور لن تكون في صالح من يحركش ويتماهى في التذاكي، واقول لمن يريد ان يسمع والذي قال انها تشكيلة 'رفع العتب”، هذه العبارة لا تقال بمحضر رئاستي الجمهورية والحكومة، فلهذين الموقعين هيبة وطنية كبيرة ويجب احترامهم من الجميع”.



وقال: 'اننا نؤكد على الرغبة الكبيرة للرئيس سعد الحريري بمواصلة جهوده للوصول الى حكومة وفاق وطني لوضع الامور في نصابها الصحيح”.



وفي الشأن الخدماتي، قال: 'نحن طالبنا مرارا وتكرارا ونعود لنؤكد ان تشغيل مطار الرئيس رينية معوض في القليعات ضرورة وطنية وانمائية، وخصوصا امام ما يجري في مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت”.



وفي الشأن التربوي، دعا المرعبي الى 'اعفاء تلامذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من الرسوم، لان اوضاع الناس المادية صعبة”.



المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر