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الحواط: سنبني الوطن السيّد الحرّ
 
 
 
 
 
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٩ ايلول ٢٠١٨
 
غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عبر "تويتر" قائلا: "سنعمل لاقامة الدولة القادرة التي تليق بتضحياتكم، وسنبني الوطن السيّد الحرّ الذي يصنع ابناؤه مستقبلهم فيه.
نريد وطناً للحياة والعيش المشترك والمشروع المشترك بين اللبنانيين".
المصدر : mtv
 
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