غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عبر "تويتر" قائلا: "سنعمل لاقامة الدولة القادرة التي تليق بتضحياتكم، وسنبني الوطن السيّد الحرّ الذي يصنع ابناؤه مستقبلهم فيه.

نريد وطناً للحياة والعيش المشترك والمشروع المشترك بين اللبنانيين".