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نجم: الحريري سيؤلف الحكومة لأنه الرئيس المكلف ومن يقول غير ذلك ليراجع الدستور
 
 
 
 
 
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٩ ايلول ٢٠١٨
 
أمل عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم التخفيف من حدة التوترات لتسهيل تأليف الحكومة، مشددًا على أنّ الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف وهو من سيؤلف الحكومة، وكل من يقول عكس ذلك ليراجع الدستور.

وأوضح في حديث إذاعي أن العراقيل ما زالت داخلية وتحديدًا عند الطرف المسيحي بعد أن أخذت العقدة الدرزية طريقها الى الحل.

ورأى نجم أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا تحتمل التأجيل، لافتًا إلى أن الحاجة ملحة لتشكيل الحكومة من أجل تسيير شؤون الناس.

وحول ما حدث في مطار "رفيق الحريري الدولي" من تجاوزات دعا نجم إلى عدم
التهاون في التحقيقات في قضية المطار والذهاب بها حتى النهاية مع ضرورة محاسبة المسؤولين. منتقدًا قرار شركة "سيتا" المشغلة، بتجربة البرنامج الالكتروني الجديد ليل الخميس الجمعة ما أدى الى هذه الفوضى.

ورفض أي كلام عن مؤامرة في هذا الإطار ومتسائلاً من يستطيع أن يتآمر على جميع المسافرين؟

وأكد أن مبلغ الثمانية عشر مليون دولار الذي حُرّر مؤخراً من وزارة المال سيخصص للعمل على تنفيذ الاصلاحات اللازمة في المطار وإضافة ممرين سريعين جديدين
 
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