الاحد في ٩ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:53 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الريّس: لا نخشى الظروف الراهنة ولكل حادث حديث!
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٩ ايلول ٢٠١٨
 
قال مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس لجريدة 'الشرق الأوسط”: 'لم يعد مفاجئاً بالنسبة للحزب التقدمي الإشتراكي تعاطي رئيس الجمهورية وتياره السياسي مع المطالب المحقة للحزب في التمثيل الوزاري قياساً إلى نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، والإصرار السلبي على تجاوز هذه النتائج، إنما هذا النهج يثبت الموقف السابق الذي إتخذه الحزب من العهد الذي يكرّس فشله السياسي والإقتصادي والإجتماعي في المزيد من الانحياز لأطراف على حساب أخرى”.

أضاف: 'الحزب التقدمي الإشتراكي سبق أن مر بعلاقات متعثرة مع عهود رئاسية سابقة، وهو ليس خائفاً من الظروف الراهنة، كما سبق لرئيسه وليد جنبلاط أن عبر بوضوح. وبالتالي، لكل حادثٍ حديث”.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٩ ايلول ٢٠١٨ - محفوض لشهداء "المقاومة اللبنانية": اطمئنوا برغم تكاثر »
٩ ايلول ٢٠١٨ - نجم: الحريري سيؤلف الحكومة لأنه الرئيس المكلف ومن يقول »
٩ ايلول ٢٠١٨ - حبيش: الحريري بانتظار رد رسمي من عون »
٩ ايلول ٢٠١٨ - طعمة للرئيس عون: إبق ذاك الجامع الحكيم »
٩ ايلول ٢٠١٨ - قاطيشا: سنبقى الداعمين الثابتين للرئيس عون »
٩ ايلول ٢٠١٨ - الرياشي: الكل حريص على المصالحة المسيحية - المسيحية »
٨ ايلول ٢٠١٨ - عقيص: هذا هو من سأصلّي لأجله غداً »
٨ ايلول ٢٠١٨ - حبيش: الحريري بانتظار رد رسمي من عون »