قال مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس لجريدة 'الشرق الأوسط”: 'لم يعد مفاجئاً بالنسبة للحزب التقدمي الإشتراكي تعاطي رئيس الجمهورية وتياره السياسي مع المطالب المحقة للحزب في التمثيل الوزاري قياساً إلى نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، والإصرار السلبي على تجاوز هذه النتائج، إنما هذا النهج يثبت الموقف السابق الذي إتخذه الحزب من العهد الذي يكرّس فشله السياسي والإقتصادي والإجتماعي في المزيد من الانحياز لأطراف على حساب أخرى”.



أضاف: 'الحزب التقدمي الإشتراكي سبق أن مر بعلاقات متعثرة مع عهود رئاسية سابقة، وهو ليس خائفاً من الظروف الراهنة، كما سبق لرئيسه وليد جنبلاط أن عبر بوضوح. وبالتالي، لكل حادثٍ حديث”.