أصدر المكتب الإعلامي للنائب وهبي قاطيشا البيان التالي:



حاولت بعض وسائل الاعلام الإيقاع بين النائب قاطيشا وفخامة الرئيس ميشال عون بحديث منسوب إلى الاول زوراً.



لذلك يهمّ النائب قاطيشه التأكيد بأنه وحزب "القوات اللبنانية" يعتبرون أنفسهم من الداعمين الثابتين للرئيس، أكان في مرحلة التّحضير للإنتخابات أو بعدها، وسيبقيان في طليعة الداعمين للرئيس مهما حاول البعض الاصطياد في الماء العكر أو تشويه العلاقة القائمة فيما بينهما على اسس اتفاق معراب الذي يعلو ولا يعلى عليه، وبالتالي يبقى المرجع والحكم.



لذا، نلفت انتباه كافة وسائل الإعلام إلتزام الموضوعية والدقة والإستحصال على المعلومات من مصادرها الصحيحة وليس نسج سيناريوهات لا وجود لها ولا حقيقة.