نشر عضو تكتل 'الجهورية القوية” النائب جورج عقيص بيانًا عبر صفحته على Facebook جاء فيه:



'غداً سأشارك في قداس الشهداء في معراب للمرّة الأولى، بعد ان تعوّدتُ على مشاهدته على الشاشة سنوياً منذ ان بدأت القوات اللبنانية بإحيائه بعد خروج قائدها من السجن.



ليس في عائلتي الصغيرة شهداء، قد احمد الله على ذلك، ولكنني اليوم في صلب القوات اللبنانية بسبب الشهداء.



فالشهيد ليس فاسداً كما السلطة، وليس منتقداً من بعيد كما بعض الشعب، ولا هارباً خارج لبنان كافراً به كما البعض الآخر، وليس صامتاً يائساً غير مبادر مثل البعض الأخير .



الشهيد لم يكن جشعاً، جباناً، وصولياً، فردياً انانياً.



الشهيد كان يدافع عن ارض، يقاوم محتلّ ويحلم بوطن.



هذا هو من دفعني الى الميدان، وهذا هو من سأصلّي لأجله غداً.



ميليشيا كنّا بنظر البعض…



أمّا نحن بنظر أنفسنا حزب الشهداء بالأمس، حزب الإصلاح والدولة اليوم، وحزب المقاومة من اجل بقاء الأحرار في هذه البقعة من الأرض دائماً وأبداً”.