يغادر الرئيس سعد الحريري الاثنين إلى لاهاي حيث ستنطلق الثلاثاء المرافعات الاخيرة لافرقاء الادعاء والدفاع والمتضررين في محاكمات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقالت "النهار" إن الرئيس الحريري سيحضر يومين منها على الارجح بحيث يعود الاربعاء الى بيروت